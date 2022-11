Grand Prix-hengst Churchill in Chinees bezit

Richard Vogel en David Will hebben de DSP-goedgekeurde hengst Churchill (Cassito x Colman) naar China verkocht. Churchill, dit jaar winnaar van de Grand Prix in Donaueschingen en de wereldbekerwedstrijd in Rabat, blijft echter wel onder het zadel bij zijn huidige amazone Sophie Hinners.

Vogel en Will kochten Churchill afgelopen zomer van Gestüt Marbach met het doel de hengst door te verkopen. Met Hinners in het zadel was hij echter uiterst succesvol in de springpiste. In juli werd de combinatie tweede in de Grand Prix van Opglabbeek en ze wonnen een rubriek in Riesenbeck en Münster.

Bron: Züchterforum