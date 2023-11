Grand Prix Lyon: Overwinning naar Fransman Julien Epaillard

Julien Epaillard won vanavond voor zijn thuispubliek de CSI5* 1.60m Grand Prix van Lyon met Dubai du Cedre (v. Baloubet du Rouet). Dit was een evenaring van vorig jaar, want ook toen ging hij er met de hoofdprijs vandoor.

In de barrage, waarin 13 combinatie aan de start verschenen, werden serieuze pogingen gedaan op de snelle tijd (36,14s) van de Fransman. Mark McAuley kwam met GRS Lady Amaro (v. Amaretto D’arco) dicht in de buurt, maar moest met 36,78s op de klok toch opschuiven naar de tweede plaats. Zij werden op de voet gevolgd door Dynamix de Belheme (v. Snaike de Bondel) met in het zadel topruiter Steve Guerdat. Zij kwamen in een tijd van 37,64s over de finish.

Fout voor Van der Vleuten

Maikel van der Vleuten had met de Darco zoon O’Bailey v. Brouwershof N.O.P. één fout in het basisparcours, waardoor de combinatie niet meer mee kon strijden in de barrage voor de prijzen.

Val Johnny Pals

Flinke pech was er voor Johnny Pals met de merrie Zarkava Hero Z (v. Zandor Z). De combinatie kende een zeer ongelukkige val op de muur, waarbij zelfs het zadel van de twaalfjarige merrie het begaf. Ze liepen allebei gelukkig wel op eigen benen de arena uit.

Uitslag

Bron: Horses.nl