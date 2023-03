Grand Prix negende week WEF Wellington voor Daniel Bluman

Met nog drie van de twaalf weken te gaan komt het einde van het Winter Equestrian Festival in Wellington in zicht. De Grand Prix in de negende week van het enorme paardensportevenement werd gewonnen door Daniel Bluman. Met de Zangersheide-gefokte ruin Ladriano Z (v. Lawito) was hij de snelste in de spannende barrage, waarin alle vier de deelnemers de teller op nul hielden.

Nayel Nassar, die kort geleden zijn eerste kindje geboren zag worden, Shane Sweetnam, Karl Cook en Daniel Bluman bleven foutloos in het basisparcours van de vijfsterren Grand Prix. Nassar beet het spits af en zette met Igor van de Wittemoere (v. Cooper van de Heffinck) direct een foutloze, maar wel iets voorzichtig gereden barrage neer. Hij finishte in 46,33 seconden. Shane Sweetnam profiteerde van de ruimte die Nassar gelaten had en stuurde James Kann Cruz (v. Kannan) in 43,85 seconden door de barrage.

140.000 dollar voor Bluman

Daarna was het de beurt aan Karl Cook en Kalinka van ’t Zorgvliet (v. Thunder van de Zuuthoeve). De Amerikaan eindigde met 44,56 een kleine seconde achter zijn Ierse concurrent. Bluman profiteerde vervolgens van zijn positie als laatste starter. Met Ladriano Z wist hij waar hij tijd kon winnen en snoepte met 43,24 seconden op de teller net een paar tienden van de tijd van Sweetnam af. Dat leverde hem de hoofdprijs van ruim 140.000 dollar op.

Uitslag.

Bron: Horses.nl