Grand Prix Oliva voor Guerdat en Is-Minka

Steve Guerdat was afgelopen zondag de grote winnaar van de CSI3* Grand Prix in Oliva. Met de Mylord Carthago-dochter Is-Minka verwees hij Pénélope Leprévost naar de tweede plaats, Olivier Philippaerts maakte de top drie compleet.

Een week eerder werden Guerdat en de KWPN-merrie derde in de Grand Prix, maar dit weekend ging er met de overwinning nog een schep bovenop. Dat werd voor Is-Minka haar eerste GP-zege. De merrie werd door G.J. Kappert gefokt en liep in 2018 de IBOP in Tolbert. Daar slaagde ze met 77,5 punten. Ze startte vervolgens haar carrière op Nederlandse bodem met Gerwilmer Ton en liep met hem haar eerste internationale wedstrijden. Vanaf 2020 wordt ze gereden door Guerdat.

Nog onervaren

“Is-Minka is een erg getalenteerde merrie. Maar ze is nog wel erg onervaren, ze heeft als jong paard niet veel wedstrijden gelopen. Dat is in de ring nog aan haar te merken, ze wordt wat gespannen en haar kwaliteiten komen dan nog echt tot uiting. Daarom heb ik het heel rustig aan gedaan met haar. Op elke wedstrijd, elke maand, geeft ze me iets meer. Ze is nog steeds niet op haar best, maar ze komt er steeds dichterbij en als ze daar echt is, dan wordt het een ongelooflijk paard. Op het niveau dat we vandaag sprongen is ze al succesvol en ik denk dat ze een grootse toekomst voor zich heeft”, legt Guerdat uit.

Top drie

In de barrage van de Grand Prix over 1,50m bleef hij foutloos in 36,64 seconden. Een kleine twee tienden van een seconde langzamer was Leprévost met Djagger Semilly (v. Diamant de Semilly). Philippaerts en H&M Miro, ook een zoon van Diamant de Semilly, kwamen met een foutloze rit in 37,24 seconden over de finish.

Uitslag.

