Grand Prix op Spruce Meadows voor Matthew Sampson en Daniel

Na een tweede plaats in de Duncan Ross Grand Prix en een vierde plaats in de RBC Grand Prix hebben Matthew Sampson en de KWPN-gefokte Heartbeaker-zoon Daniel gisteren de Pan American Cup Grand Prix op de Spruce Meadows gewonnen. In de acht combinaties tellende barrage was de Britse ruiter zijn concurrenten te snel af.

“Als ik een paard was, dan zou ik Daniel willen zijn. Hij is één van de beste paarden die ik heb gehad. Als we niet winnen, dan is het echt mijn schuld. Om vandaag te winnen, voelt geweldig. Het is een droom die is uitgekomen”, reageert Matthew Sampson enthousiast. De Brit won hiervoor al twee vijfsterren-rubrieken op de Spruce Meadows, beide Daniels dochter One Whisper.

Drie Amerikanen in top vier

In de barrage van de Pan American Cup Grand Prix was Sampson één van de twee die foutloos bleven. Met 40,22 seconden op de teller bleek hij ruim twee seconden sneller dan de Amerikaanse Elena Haas met Claude (v. Captain Jack). Op drie en vier ook Amerikaanse combinaties: Kyle King met Odysseus (v. Osilvis) en Lillie Keenan met Argan de Beliard (v. Mylord Carthago).

Bron: Horses.nl/Persbericht