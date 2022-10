Grand Prix Opglabbeek voor Jos Verlooy, Manon Hees derde

Voor eigen publiek was het Jos Verlooy die Grand Prix van Opglabbeek wist te winnen. Verlooy zette al vroeg een razendsnelle tijd neer waar niemand meer in de buurt kwam. Harry Allen maakte het nog even spannend en kwam heel dichtbij maar moest toch genoegen nemen met de tweede plaats. Manon Hees kreeg gister nog twee fouten maar revancheerde zichzelf vandaag door de top drie compleet te maken.

Jos Verlooy had voor deze proef zijn toppaard Igor gezadeld. De Emerald-ruin toonde zich in uitstekende vorm en de tijd van 36.53 seconden bleek genoeg voor de overwinning. Harry Allen en Calculatus (v. Cachassini) deden een hele dappere poging en kwamen dichtbij. De combinatie klokte 36.62 seconden en werden daarmee tweede. Manon Hees maakt het podium compleet. Op iets ruimere achterstand reed zij Kamiel van het Langwater (v. Wiensender) met 37.37 seconden naar de derde plaats.

Schuttert, van der Vleuten en Beerse

Frank Schuttert reed vandaag een waar springfenomeen naar binnen. Hero, een tienjarige Cantos-zoon, toont zoveel vermogen dat de snelste tijd er vandaag niet in zat. Toch was de foutloze barrage in een tijd van 42.28 seconden goed voor de achtste plaats. Maikel van der Vleuten was gister al in vorm en bewees dat vandaag nog maar eens. O’Bailey vh Brouwershof (v. Darco) kreeg helaas een fout maar als snelste vierfouter eindigde van der Vleuten alsnog op de tiende plaats. Kevin Beerse kreeg met Gilona AO (v. Zavall) een onverdiende tijdfout en mocht daardoor niet van start in de barrage: het werd een vijftiende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl