Grand Prix St Tropez opnieuw voor Bruynseels, Houtzager op plaats acht

In Grimaud werd het vijfsterrenconcours afgesloten met de rijkgedoteerde Grand Prix over 1m60. De Belgische ruiter Niels Bruynseels reed met zijn topmerrie Gancia de Muze (v. Malito de Reve) ruimschoots de snelste barrage en mocht de 50.000 euro meenemen. Marc Houtzager was ook dubbel foutloos met Sterrehof's Dante (v. Canturano), hij reed in de drukbezette barrage naar de achtste plaats.

Jos Verlooy werd met Igor (v. Emerald) tweede, op 0,6 seconde achter zijn landgenoot. De derde plaats ging naar Jan Tops stalruiter Alberto Zorzi met Vauban du Trio (v. Nervoso).

‘Beste paard van mijn leven’

Bruynseels en Gancia wonnen eind augustus hier ook al de 1m55 rubriek op 5* niveau en half juli ging de 4* GP van St Tropez naar de combinatie. Vorig jaar was de Stephex GP van Brussel en de GCT van Cannes voor het duo. Bruynseels noemt de merrie niet voor niets “het beste paard van mijn leven”.

Overigens deed Bruynseels het ook met zijn andere paarden ‘niet onaardig’ dit weekend. Met de tienjarige Frenchy VDS (v. Cornet Obolensky) won hij zaterdagavond al de driesterren GP.

Drukke barrage – kleine verschillen

Maar liefst 15 van de 50 combinaties mochten terugkomen voor de barrage. Vooral net achter het podium waren de verschillen klein. Denis Lynch uit Ierland werd met KWPN’er Cristello (v. Numero Uno) vierde in 41,26 seconden. Houtzager was achtste in 41,97 seconden.

