Grand Prix Wellington voor Bertram Allen en Emmylou

De CSI3* Grand Prix in de zesde week van het twaalf weken durende Winter Equestrian Festival in Wellington is gewonnen door Bertram Allen en de Billy Mexico-dochter Emmylou. De Ier loodste de elfjarige merrie foutloos door de barrage van de Grand Prix over 1,55m en was anderhalve seconde sneller dan zijn snelste concurrent.

Tien van de meer dan veertig combinaties bleven foutloos in het basisparcours van de Grand Prix. Als zevende starter in de barrage wist Allen wat hem te doen stond en scherpte de tijd van de Amerikaanse Cathleen Driscoll en Arome (v. Norway de la Lande) met anderhalve seconde aan. Bij die 36,86 kwam geen van de drie combinaties die na hem moesten rijden nog in de buurt.

Emmylou

Drie dagen voor de Grand Prix reed Allen Emmylou in een twee fasen-parcours over 1,40m. De Ier gebruikte dit parcours als opwarmertje voor de Grand Prix van zondag en kreeg in de tweede fase 1 strafpunt voor tijdsoverschrijding. Een kleine maand geleden won het duo een Tabel A over 1,45m.

Uitslag.

