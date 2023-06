Grand Prix-winnaar Hello Vincent (14) met pensioen

Scott Brash' internationale springpaard Hello Vincent (Consul de la Vie Z x Fergar Mail) gaat met sportief pensioen. De nu veertienjarige Zangersheide-goedgekeurde hengst won de Grand Prix' van Londen (2019) en Lyon (2021) en behaalde vele top drie-klasseringen op verschillende grote wedstrijden. Het is onduidelijk waarom de hengst, die eerder dit jaar nog in Oliva, Vejer de la Frontera en Lier liep, uit de sport wordt teruggetrokken.

Tegenover World of Showjumping vertelt Brash: “Hij kan winnen op een grote graspiste, maar net zo goed op een kleine indoor. Hij kan een grote rubriek op de eerste dag doen, hij kan mijn Grand Prix-paard zijn of eentje voor de snelheid. Hij kan gewoonweg alles. Het was een plezier om Vince uit te brengen en om de afgelopen jaren voor hem te zorgen en hij zal erg gemist worden in de sport. Gelukkig kunnen we hem in goede gezondheid met pensioen laten gaan en het mooie is dat hij hengst is en zich nu op die kwaliteiten kan concentreren.”

Naar Brash

Hello Vincent werd opgeleid door Tim Wilks en Jodie Hall McActeer en kwam in 2019 bij Brash onder het zadel. Slechts twee maanden daarna wonnen ze de Grand Prix van Londen. Hello Vincent werd in 2021 actief uitgebracht, maar liep in 2022 slechts één internationale wedstrijd. Dit jaar sprong hij in Oliva, Vejer en Lier drie rubrieken. In vijf daarvan bleef hij foutloos.

Bron: World of Showjumping/Horses.nl