Grand Prix-zege voor Daan van Geel met Djam

Daan van Geel ging er gisteravond laat in Gent met de overwinning vandoor in de afsluitende Grand Prix. De ruiter uit Emmen was met Djam (v. Canturano) één van de slechts twee foutloze combinaties in de barrage van deze 1,45m-rubriek en de enige Nederlander in de top tien.

Het basisparcours van deze 2*-Grand Prix was al een pittige opgave, want slechts zes van de 58 combinaties slaagden erin om zich te plaatsen voor de barrage.

Beste Belg

Viktor Daem deed een goede poging om de zege in deze Grand Prix in eigen land te houden. De Belgische ruiter stuurde zijn Ic Magic van de Bien (v. Cicero Z) in met afstand de snelste tijd rond in de barrage, maar liep daarbij wel vier strafpunten op. Daarmee mocht hij zich voor de prijsuitreiking opstellen achter Niklas Krieg met Carella 5 (v. Clearway). Het Duitse duo kwam foutloos aan de finish met 35,42 seconden op de klok, Van Geel finishte in 35,16 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl