Grand Slam VDL verder onder Jur Vrieling: ‘Aanwinst op alle fronten’

Jur Vrieling is door recente verkopen een aantal Grand Prix-paarden kwijtgeraakt, maar heeft er met de KWPN-goedgekeurde hengst Grand Slam VDL (v. Cardento) opnieuw een absolute topper bij. De veertienjarige hengst van VDL Stud, die voorheen werd gereden door Marlon Modolo Zanotelli, staat sinds bijna twee weken op stal bij de ruiter uit Holwierde en maakte direct indruk door in Praag een nulronde te lopen in het 1,60 m. direct op tijd. Daarmee leverde hij een belangrijke bijdrage aan de plaatsing van zijn team, de Scandinavian Vikings, voor de halve finale.

Petra Trommelen Door

“Grand Slam is vooral naar mij toegekomen vanwege de dekkerij”, vertelt Vrieling. “Hier is hij gewoon volledig beschikbaar voor vers sperma en dat was vanuit België iets moeilijker, daar was het voornamelijk diepvriessperma. Nu hebben we beide opties: diepvries én vers sperma. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden dat hij bij mij is gekomen. Het is een geweldig paard en het is natuurlijk jammer om hem voor de dekkerij uit de sport te halen, maar gelukkig kan hij het nu combineren.”

Lees alles over deze nieuwe combinatie en natuurlijk ook over de andere gebeurtenissen in Praag in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop