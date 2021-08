Grandioze comeback voor Gert-Jan Bruggink bij CSI Houten

Zelden werd iemand de winst zo gegund als Gert-Jan Bruggink. De Overijsselse ruiter was geruime tijd uit de running door een langdurig herstel van een gebroken heup. Dit weekend rijdt Bruggink zijn eerste internationale concours sinds een jaar bij Zilfia’s Hoeve in Houten en hij won op grandioze wijze, notabene van zijn eigen stalruiter, voor een uitzinnig publiek. “Van niets naar een overwinning als deze had ik niet verwacht”, zegt de winnaar van de rankingproef.

De comeback van Gert-Jan Bruggink is er een die de boeken in gaat als grandioos. Met de eigen gefokte Floris (v. Vampire) nam de ruiter uit De Lutte het op tegen 56 concullega’s in de 1.45m proef gebouwd door Marco de Jong en Joël Hamoen. Veertien combinaties mochten retour komen voor de barrage, waarin de spanning flink opgedreven werd.

Tijden dichtbij elkaar



Als eerst aan de beurt was de stalruiter van Bruggink, Julius Ehinger. De Duitser reed zijn eigen paard Flying Princess 6 (v. For Europe) en zette de tijd op scherp in 31,08 seconden. Vervolgens wat het de beurt aan Hendrik-Jan Schuttert. De ruiter uit Ommen finishte met Hertogin van de Kouberg (v. Den Ham Blue R) 0,58 seconden later dan Ehinger en werd uiteindelijk vierde. Ehingers landgenoot Andreas Ripke was op zijn beurt met Charly Brown B (v. Carrico) slechts tweehonderdste van een seconde sneller dan Schuttert en werd derde.

Net niet voor Van den Brink



Dat het sneller kon bewees ook de winnaar van de hoofdrubriek van gister, Dennis van den Brink. De ruiter uit Nijkerkerveen had Aonia Domain (v. Mylord Carthago) wederom fantastisch aan het springen, maar kreeg op de laatste hindernis met de finish in zicht een balk aan de benen. Hij klokte 29,89 seconden en plaatste zich als tiende.

‘Ben je niet overmoedig?’



Verderop in het barrageveld zag Bruggink zijn kans schoon. Met de perfect in de manieren springende Floris sneed hij als een mes door boter en stoof door de finishlijn in 30,92 seconden. Goed voor de zege en kippenvel bij het publiek. “Floris sprong gister ook al nul en ook nu voelde hij geweldig aan. Hij heeft door mijn revalidatie ook een jaar niet internationaal gesprongen, dus toen ik het parcours liep, dacht ik nog wel even: Gert-Jan, ben je nu niet wat overmoedig… Maar het lukte allemaal en daar ben ik maar wat blij mee!”

Gert-Jan 3.0



Voormalig Nederlands kampioen Bruggink weet het moment dat hij gewond raakte door een lelijke val nog goed. “4 januari 2019 rond vier uur ’s middags, toen brak ik mijn heup. Het eerste plan was om te zien of deze te redden was, maar dat bleek niet het geval. Nu heb ik een kunstheup, zeg maar Gert-Jan 3.0. De toekomst is nooit zeker, maar ik en mijn partner Pia-Luise hebben ons meermaals in het revalidatietraject afgevraagd of ik ooit wel weer op dit niveau zou kunnen meedraaien.”

‘Een goed begin is het halve werk’



Dankzij de familie Van der Maat bewijzen we vanavond dat het kan! Ik heb vorige week mijn eerste nationale wedstrijd gereden in Vragender en toen dat goed ging heeft Pia naar de organisatie gebeld of ik last minute nog mee mocht rijden. Dat ik dan direct de rankingproef zou winnen had ik echt niet verwacht. Ik heb zelfs van de voren gezegd: ‘Als ik win, dan ga ik naar huis, want beter kan het niet worden.’ Maar ik blijf toch gewoon, als is het maar voor de gezelligheid. Alle complimenten zijn voor de organisatie. Alles is tot in de puntjes verzorgd. Van de aankleding tot gratis ontbijt voor de grooms en de sfeer zit er goed in, dat maakt het compleet.”

Eervolle vermelding



Na de rit van Bruggink werd er na de finish van Hanneke Mulderij ook gejuicht alsof de amazone gewonnen had. Mulderij kende eveneens een gecompliceerd revalidatietraject na een gebroken pols, maar vocht zich net als Bruggink terug op niveau. De amazone eindigde vanavond met Gallardo CSI (v. Ustinov) knap als vijfde in het eindklassement.

Klik hier voor alle uitslagen van het 1.45m.