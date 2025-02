Greeve derde in kleine Grand Prix Vejer

Michael Greeve en Luka-Cara (v. Akarad Hero Z) zijn derde geworden in de viersterren kleine Grand Prix in Vejer de la Frontera. Greeve hoefde alleen Daniel Deusser en de Italiaan Riccardo Pisani voor te laten gaan.

Met 21 deelnemers kende was barrage van de kleine Grand Prix over 1.45m goed bezet. Negen van hen hielden in de barrage alle balken in de lepels en daarmee werd het een kwestie van snel rijden. Daniel Deusser en Kiana van het Herdershof (v. Toulon) bleken met 32.24 seconden op de klok verreweg het snelst. De vijftienjarige BWP-merrie maakte vorige week in Vejer haar comeback na een afwezigheid van acht maanden.

Riccardo Pisano en Chacco’s Lawito PS (v. Chacco Blue) deden met 34.77 seconden dik 2.5 seconden langer over de barrage, maar dat leverde hen wel de tweede prijs op. Greeve zat de Italiaan met 34.85 op de teller op de hielen en mocht het derde prijzengeld in ontvangst komen nemen.

Uitslag.

Bron: Horses.nl