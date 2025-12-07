Greeve en Denver tweede in GP-kwalificatie Salzburg

Michael Greeve heeft zaterdagavond een goede indruk achtergelaten in de viersterren Grand Prix-kwalificatie van Salzburg. Met Denver (v. Diarado) snelde hij in het 1.50m direct op tijd naar een tweede plaats. De combinatie klokte 68.10 seconden en moest daarmee alleen de Brit Sameh El Dahan met WKD Toronto (v. Tornesch) voor zich dulden.
Uitslag.
Horses.nl Bron:
