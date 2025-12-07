Greeve en Denver tweede in GP-kwalificatie Salzburg

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Greeve en Denver tweede in GP-kwalificatie Salzburg featured image
Michael Greeve met Denver. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Michael Greeve heeft zaterdagavond een goede indruk achtergelaten in de viersterren Grand Prix-kwalificatie van Salzburg. Met Denver (v. Diarado) snelde hij in het 1.50m direct op tijd naar een tweede plaats. De combinatie klokte 68.10 seconden en moest daarmee alleen de Brit Sameh El Dahan met WKD Toronto (v. Tornesch) voor zich dulden.

