Greeve en Laseur in top vijf 1,50m Mannheim

Vanmiddag stond in Mannheim de kwalificatie voor de Grote Prijs van morgen op het programma, een 1,50 m direct op tijd. In het zadel van Coromont (v. Cornet Obolensky) wist Michael Greeve de derde tijd van 67,62 seconden te noteren. Hij bleef daarmee slechts een honderdste van een seconde voor op Megan Laseur, die I Am (v. Etoulon VDL) in 67,63 seconden finishte.