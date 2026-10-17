Greeve met Rubens onklopbaar in Grote Prijs van Friesland, Vrolijk sterk tweede

Liesje Vrolijk kende met Detective Vive Z (v. Dominator 2000 Z) een ijzersterk buitenseizoen, met als hoogtepunt de gouden teammedaille op het EK voor Young Riders. In Friesland gaf de amazone daar een mooi vervolg aan met een tweede plaats in de Grote Prijs, achter niemand minder dan regerend Nederlands kampioen Michael Greeve met Rubens (v. Luganer). Het duo bleek ongenaakbaar en schreef de overwinning op zijn naam. Het podium werd gecompleteerd door Gudrun Patteet met Sea Coast Chica V.V. Z (v. Comme il Faut), die na een sterke barrage beslag legde op de derde plaats.
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Hoekstra en Moerings voor springfout Eén
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Greeve onklopbaar blijkt
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aansluiting VDL Mattias Vrieling en vinden
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Uitslag
Horses.nl Bron:
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