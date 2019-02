Greeve en Turbo Z domineren in GP-kwalificatie

Met bijna een halve seconde verschil ging Michael Greeve er vrijdagavond met Turbo Z met de zege vandoor in de kwalificatie voor de Grand Prix. Maikel van der Vleuten eindigde ook in de top 5, hij pakte met Beauville Z de vierde plek.

Greeve stuurde de tienjarige AES-goedgekeurde hengst van Thunder vd Zuthoeve in 29,18 seconden foutloos rond. Daarmee bleef het duo voldoende voor op Christian Kukuk, die met Creature (v. Colestus) in 29,65 seconden aan de finish kwam.

Top drie

De top drie werd compleet gemaakt door Gilles Dunon, die met Fou de Toi vd Keihoeve het beste thuisresultaat boekte. De Toulon-zoon galoppeerde foutloos over de streep in 30,07 seconden. Daarmee was hij op zijn beurt meer dan een seconde sneller dan Van der Vleuten en Beauville Z.

Beauville Z

Van der Vleuten rijdt de zoon van Bustique nu ongeveer een jaar voor de Spaanse Marta Ortega Perez. Als ‘tweede paard’ heeft Beauville Z al heel wat goede klasseringen achter zijn naam staan, zoals onlangs een vierde plaats in een 1,45m op Jumping Amsterdam en de vierde plek in de eerste GP-kwalificatie afgelopen donderdag. Met een foutloze rit in 31,11 seconden eindigde het paar ook gisteravond op de vierde plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl