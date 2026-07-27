Greeve, Greve, Moerings en Smolders in team Aken, Van Asten reserve

Rick Helmink
Greeve, Greve, Moerings en Smolders in team Aken, Van Asten reserve featured image
Harrie Smolders, Willem Greve (met hoed) en Bas Moerings op CHIO Rotterdam 2026 Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Op de dag van de FEI-deadline heeft bondscoach springen Wout-Jan van der Schans zijn team voor het Wereldkampioenschap bekend gemaakt. Het Nederlandse springteam in Aken bestaat uit Willem Greve met Grandorado TN N.O.P. (v. Eldorado vd Zeshoek TN), Harrie Smolders met Mr. Tac (v. Nonstop), Bas Moerings met Ipsthar (v. Denzel van ’t Meulenhof), Michael Greeve met Denver (v. Diarado). Als reserve wordt opgesteld Mathijs van Asten met Cassina Dior (v. Diarado).

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