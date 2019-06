Greeve: ‘Ik had al met Frank Schuttert een geintje gemaakt’

Michael Greeve herhaalde aan de Karpendonkse plas in Eindhoven zijn huzarenstuk van 2017 door wederom de VDL Groep Grote Prijs te winnen. Dit keer

met de hengst Turbo Z, in 2017 deed hij dat met zijn ervaren merrie Whitney BB. Frank Schuttert, die in 2018 en 2016 deze Grote Prijs won eindigde dit keer als vierde. “De barrage lag mij en mijn paard heel goed. Ik had al met Frank Schuttert een geintje gemaakt. We winnen hem gewoon om en om”, lacht Greeve na afloop.

Met 14 deelnemers in barrage van de driesterren Grote Prijs van CSI Eindhoven moest er flink gestreden worden in de finale. Drie Nederlanders deden een greep naar de hoofdprijs en dat lukte Michael Greeve. De winnaar van 2017 reed overal voorwaarts en profiteerde van de grote galopsprongen van zijn hengst

Turbo Z (v. Thunder van de Zuuthoeve). Alleen de Belg Dominique Hendrickx reed sneller dan Greeve, maar dat ging ten koste van twee springfouten.

“Het was enorm spannend, want er kwamen nog hele sterke combinaties na mij. Maar iedereen kwam aan het eind iets tekort.”, vertelt Greeve voor de camera van Clipmyhorse.

Collega’s

Als laatste starter was meervoudig winnaar Frank Schuttert met Lyonel D (v. Little Joe) een grote favoriet, maar de poging van de stalrutier van Jos Lansink strandde dit keer op een hele goede vierde plaats.

Succes was er voor de stal van de voormalig Nederlands kampioen, want Frank’s collega Peter Clemens eindigde met de in Nederland gefokte schimmel Cuidam (v. Verdi) op de tweede plaats.

Tussen de ruiters rijdend voor Jos Lansink in eindigde Darragh Kenny met de pas negenjarige Colestus-zoon Classic Dream op een derde positie.

Fokmerrie

Na zijn overwinning in Eindhoven in 2017 vertegenwoordigde Michael Greeve Nederland in meerdere landenwedstrijden met zijn merrie Whitney, die nu met wedstrijdpensioen is en als fokmerrie haar dagen slijt. “Ik heb mijn oranje-rijjas nog in de kast hangen, dus ik hoop dat bondscoach Rob Ehrens met na dit

resultaat met Turbo Z nog belt voor het team. Ik wil die jas graag nog een keer aan trekken.”

Yves Houtackers, die terug is op dit niveau, bleef ook foutloos en eindigde met Vinci de Beaufour (v. Diamant de Semilly) op de mooie zesde plaats.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl/KNHS