Greeve met KWPN-hengst Highway M TN vierde in 1.45m

Lillie Keenan was vanmorgen de beste in de CSI5*-rubriek over 1.45m in Knokke. In het zadel van de bij Zangersheide geregistreerde Diadarco van Evendael Z (v. Diamant de Semilly) liet hij alle balken liggen en zette in de tweede fase de snelste tijd van 25,43 seconden op het scorebord. De Amerikaanse amazone heeft de twaalfjarige hengst pas sinds kort onder het zadel. Ze maakten hun internationale debuut eind mei in Tryon. Daar waren ze gelijk succesvol door tweede te worden in een 1.45m-rubriek.

Emanuele Gaudiano bemachtigde de tweede plaats met de achtjarige BWP’er Nikolaj de Music (v. Kannan). De combinatie raakte het hout niet aan, maar was 0,33 seconden te langzaam om de overwinning op te strijken. De Italiaan was afgelopen weekend ook al goed op dreef met de hengst door de 1.50m-rubriek in Grimaud te winnen.

Sellon derde

Paris Sellon werd derde met de twaalfjarige Oldenburgse Anna Jo (v. Acodetto I). Het paar hield de lei schoon en klokte een tijd van 26.89 seconden. Anna Jo werd in 2017 uitgebracht door Johnny Pals.

Highway M TN vierde

Willem Greve was de beste Nederlander in deze rubriek. Met de negenjarige KWPN’er Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek) eindigde hij op de vierde plaats. Greve kwam met de Team Nijhof-hengst niet in de buurt van het hout en klokte 28,43 seconden.

Bron: Horses.nl