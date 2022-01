Greeve over winst 2*GP Exloo: ‘Ik kon twee keer een galopsprong minder maken’

"Zeker een mooi begin van het jaar", vertelt Michael Greeve, winnaar van de 2* Grote Prijs van Exloo. "Het was een barrage die mij en mijn paard Eurohill’s Fyolieta goed lag. Ik kon twee keer een galopsprong minder maken dan Bas Moerings en het paste overal mooi binnendoor. Eurohill’s Fyolieta is een groot paard met grote galopsprongen. Ze deed super mee."

De overwinning in de Grote Prijs van Exloo was de eerste op dit niveau voor de combinatie. “Ik heb Eurohill’s Fyolieta sinds oktober in mijn bezit. Daarna is ze mee geweest naar Oliva waar ze al een 1.45m-rubriek won en meerdere goede klasseringen behaalde. Het is nu wat rustiger met concoursen. Komende weken ga ik met andere paarden naar De Peelbergen. Daarna komen we hier weer terug in Exloo en in februari reis ik voor de Sunshine Tour af naar Spanje.”

Bron: KNHS