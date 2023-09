Gregory Cottard troeft Harry Charles af in Grand Prix van Ascona

Als laatste starter in de barrage van de Grand Prix van Ascona wist Fransman Gregory Cottard wat hem te doen stond. Net voor hem stuurde Harry Charles de Chacco Blue-dochter Aralyn Blue foutloos over de finish in een tijd van 34,88 seconden en belandde daarmee aan kop. Met die tijd was Charles bijna een seconde sneller dan Evelyne Bussmann, maar Cottard ging de uitdaging aan en zag zijn risico beloond worden met een foutloze ronde in 34,78 seconden. Snel genoeg voor de overwinning én de hoofdprijs van bijna 25.000 euro.

Het werd voor de elfjarige Mylord Carthago-dochter Cocaine du Val niet haar eerste Grand Prix-overwinning. In februari dit jaar stuurde Cottard haar naar de zege in de Grand Prix van Bordeaux en in mei werd de combinatie nog tweede in de Grand Prix van Canteleu.

Von Eckermann

In het basisparcours van de viersterren Grand Prix in Ascona hielden tien combinaties de teller op nul. Longines Ranking-koploper Henrik von Eckermann was met zijn jonge talent Dzara Dorchival (v. Qlassic Bois Margot), waarmee hij dit seizoen al vele eerste prijzen in de wacht sleepte, één van de kanshebbers op de overwinning. Maar de tienjarige Selle Français-merrie tikte een balk aan en kwam met 4/34,68 over de finish, wat haar ruiter de zevende prijs opleverde.

Charles vs. Cottard

Ook van Harry Charles en de twaalfjarige Aralyn Blue wist men op voorhand dat hij tot het rijden van een goede barrage in staat was. De Brit hield zijn hoofd koel en toen hij met 34,88 seconden de tijd van Evelyne Bussmann met bijna een seconde aanscherpte, leek het erop dat hij de winnende ronde had neergezet. Uiteindelijk ging Cottard direct na hem nog iets sneller door de barrage en troefde de Brit met een tiende van een seconde af.

Uitslag.

Bron: Horses.nl