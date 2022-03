Gregory Wathelet naar winst in hoofdrubriek van de dag, Sanne Thijssen tiende

Gregory Wathelet was met Iron Man van de Padenborre (v.Darco) de grote winnaar in Parijs in de hoogst gedoteerde rubriek van de dag. Na wedstrijd over twee ronden met hindernissen met een maximale hoogte van 1.60 was het de Belg die de hoofdprijs van 30.177 euro in ontvagst mocht nemen. De tweede prijs was voor Christian Ahlmann met Mandato van de Neerheide (v.Emerald) en de derde voor Edwina Tops-Alexander met Catenda (v.Casall).