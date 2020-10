Gregory Wathelet pakt overwinning in Vilamoura

Gregory Wathelet schreef zojuist in het Portugese Vilamoura de 1,45m- rubriek op zijn naam. Met Faut- Il des 7 Vallons (Comme Il Faut x Double Espoir) liet Wathelet alle concurrenten achter zich door de snelste tijd van 37,45 seconden te noteren.

De tweede plek was voor de Italiaan Piergiorgio Bucci met Cochello (Casall x Cartani). Dit duo kwam in 37,87 seconden over de finishlijn. Michel Hecart maakte met zijn Solero MS (Silvio I x Espri) het podium compleet. De Fransman finishte foutloos in 38,10 seconden.

Thijssen

Leon Thijssen was de beste Nederlander in deze rubriek. Hij reed Famous H (Diarado x Quasimodo Z) naar een vijftiende plaats.

Bron: Horses.nl