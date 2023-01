Gregory Wathelet stuurt eigengefokte Argentina De La Marchette naar winst 1.50m Thermal

Gregory Wathelet is afgereisd naar Desert International Horse Park in Thermal en daar is hij bezig aan een sterk concours. Tot dusver schreef de Belgische topruiter zowel het 1.40m, het 1.45m en het 1.50m op zijn naam. Die laatste overwinning was misschien wel de mooiste: hij zadelde namelijk zijn eigengefokte Argentina De La Marchette (v. Acajou De La Marchete) voor de proef.

In de openingsrubriek over een hoogte van 1.40m zadelde Gregory Wathelet Berlin Du Maillet Z (v. Berlin) en de tijd van 26.99 seconden was ruimschoots genoeg voor de overwinning. In het 1.45m was het opnieuw Berlin Du Maillet Z die de winst veilig stelde voor Whatelet. In de CSI3* rubriek direct op tijd over een hoogte van 1.50m kon de ruiter rekenen op de talenten van zijn eigen Argentina De La Marchette en daarmee stelde Wathelet zijn derde overwinning van de week veilig.

”Ze is meer dan speciaal voor ons. Ik heb haar zelf gefokt en ze is ook bij ons thuis geboren, aldus Wathelet over de 11-jarige Selle Francais merrie. Het is ook echt een familiepaard en ze heeft al hele mooie dingen laten zien. Ze werd Belgisch kampioen als zevenjarige en daarna heb ik haar rustig opgebouwd richting het echte werk. Ze heeft ongelofelijk veel kwaliteit, genoeg bloed en is een gevoelig paard. Je moet een beetje weten hoe je met haar om moet gaan maar als je dat kan, doet ze alles voor je.”

