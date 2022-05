Gregory Whatelet zegeviert in 1,55m met barrage, Greve en Vrieling geplaatst

Rome - 14 van de 61 deelnemers wisten zich te plaatsen voor de barrage in de traditionele Loro Piani Trophy. 25.000 euro lag er klaar voor de winnaar Gregory Whatelet die met Iron Man van de Paderborre (v.Darco) een tijd op het bord had gezet van 36.97 seconden. Roger Yves Bost probeerde het wel maar helaas voor hem kon hij met Ballerine de Vilpion (v.Baloubet du Rouet) die tijd niet halen en werd tweede. De derde tree op het podium was voor Jerome Guery die met Margriet de Mariposa (v.Nabab de Reve) die 37.32 seconden nodig had voor zijn barragerit.

Willem Greve kreeg met Highway M TN (v.Eldorado van de Zeshoek) een fout en werd negende. Jur Vrieling was met Fiumicino van de Kalevellei (v.Plot Blue)eenzelfde lot beschoren waarmee hij zich als 12 nestelde in de prijsuitreiking.

Bart Bles elimineerde zichzelf voor een hoge klassering door twee strafpunten wegens tijdsoverschrijding te verzamelen en dus niet mocht terugkeren voor de verdeling van de pot in de barrage. Aan United Touch S (v.Untouched) lag het niet want die deed wat hij moest doen, alle palen in de lepels laten liggen.

Uitslag