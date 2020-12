Greve en Cadeauminka blijven presteren

Na een fantastische eerste week op CSI Oliva, zijn Willem Greve en Cadeauminka (Kannan x Jodokus) ook in de tweede week goed begonnen. Op maandag stuurde Greve de merrie foutloos rond in de rubriek voor zevenjarigen. Vandaag eindigde de combinatie vierde in de finale.

Greve finishte de barrage foutloos in 36,94 seconden. Daarmee was hij 2,5 seconde minder snel dan winnaar Christian Fioravanti met Double Push (Cascadello I x Cornet Obolensky). Dennis van den Brink werd tiende. Met I Am (Etoulon x Vingino) kreeg hij een balk in de barrage. Hendrik-Jan Schuttert volgde op plaats dertien.

Uitslag.

Bron: Horses.nl