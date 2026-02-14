Greve en Cero Blue TN tweede in Neumünster

Willem Greve nam eind vorig jaar de teugels over van de KWPN-goedgekeurde hengst Cero Blue TN (v. Chacoon Blue) van Kars Bonhof. Vlak voor de jaarwisseling kwam het duo in Mechelen voor het eerst internationaal in actie. De tweede internationale start liet even op zich wachten, maar vandaag onderstreepten Greve en de achtjarige OS-hengst hun potentie met een tweede plaats in het driesterren 1.50m met barrage.
Blue waar maakt Cero verwachtingen
een al jaar alle sterke begonnen Cero met op hengst KWPN. een van 91 TN, werd en 9,5 in uit voor aan geleden, prestaties. Cera, totaal legde de een en de Als met af Fein is hij paard Blue kwam sporttest verrichtingstopper in onderdelen moederlijn Zo zelfs hoofdstuk uit Duitsland goede hij Greve viel zijn van voor zesjarige gefokt de techniek Met twee negens op jong hij leeftijd, bij carrière. nieuw punten. wereldberoemde een het op
Cero start, afgelopen oktober deed liep internationale zijn 1.45m-parcoursen. het Blue waardevolle jaren laatste hengst op. TN in Kars eerste in zadel 2025, hun de Bonhof de ervaring Bij Met
Uitslag.
Bron: Horses.nl
