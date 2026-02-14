Greve en Cero Blue TN tweede in Neumünster

Savannah Pieters
Willem Greve, hier met Grandorado TN N.O.P. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Willem Greve nam eind vorig jaar de teugels over van de KWPN-goedgekeurde hengst Cero Blue TN (v. Chacoon Blue) van Kars Bonhof. Vlak voor de jaarwisseling kwam het duo in Mechelen voor het eerst internationaal in actie. De tweede internationale start liet even op zich wachten, maar vandaag onderstreepten Greve en de achtjarige OS-hengst hun potentie met een tweede plaats in het driesterren 1.50m met barrage.


