Greve en Grandorado sterk terug na WK Aken: zesde in Grote Prijs Luik

Petra Trommelen
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Greve en Grandorado sterk terug na WK Aken: zesde in Grote Prijs Luik featured image
Willem Greve en Grandorado TN N.O.P. in Aken. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Gregory Wathelet heeft de 4* 1,55 m. Grote Prijs van Luik op naam geschreven met Bond Jamesbond de Hay (v. Diamant de Semilly). In een barrage met meerdere snelle ritten zette de Belg de winnende tijd neer van 30,50 seconden. Robert Whitaker eindigde met Equine America Vermento (v. Argento) op de tweede plaats, terwijl Roy van Beek met Charleston-H (v. Comme il Faut) derde werd. Willem Greve noteerde met Grandorado een scherpe tijd, maar zag een balk vallen. Hij eindigde uiteindelijk als zesde.


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