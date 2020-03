Greve en Grandorado TN debuteren met winst in GP, Aniek Poels tweede

Voor het eerst sprong de negenjarige Grandorado TN onder Willem Greve een Grote Prijs. De goedgekeurde dekhengst gaf blijk van kwaliteit in het 1.45m slotstuk bij de Peelbergen en gaf een optreden goed voor de winst. Aniek Poels zat Greve met Barry White 3 op de hielen. De Limburgse eindigde net voor Annelies Vorsselmans als tweede.

Nadat Greve een telefoontje heeft gepleegd naar Henk Nijhof en zijn ticket voor de Van Mossel Super Grand Prix in ontvangst heeft genomen vertelt hij: “Grandorado sprong super. Vrijdag was hij iets meer gefocust, vandaag was hij wat fris. Maar ondanks die frisheid is hij aan de sprong super. Geniaal”, kent Greve lof toe aan de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst van Eldorado van de Zeshoek.

Hoge lat

“In de barrage stonden er mooi lange lijnen gebouwd en de bochtjes die er gedraaid moesten worden, dat moet Grandorado ook leren. Ik had misschien links en rechts een galopsprong weg kunnen laten, maar het was top”, zegt Greve die de lat voor zichzelf hoog legt. “Grandorado heeft wel dikke proeven gelopen, maar dit was zijn eerste echte Grote Prijs en dat wint ie direct. Vrijdag was hij dubbel nul in de ranking, geweldig”.

Vergrootglas

“Hengsten liggen toch altijd een beetje onder een vergrootglas, dus ik ben super blij hoe ze dit weekend gelopen hebben”, zegt Greve, die hiermee ook verwijst naar Opium Jw van de Moerhoeve TN. Met de zesjarige Kannan-telg sprong hij naar het tweede en vierde geld in de Youngster Tour.

Rots in de branding

Met ruim een seconde meer op de teller dan Greve neemt Poels sportief haar verlies. “Vrijdag had ik met Barry in de basisomloop van de ranking rubriek een fout op de laatste hindernis. Dat was mijn fout, daar baalde ik wel even van. Ook vandaag liep hij super. Hij is altijd scherp en goed wakker, maar je kan altijd van hem op aan. Dat is Barry. Hij is enorm op mij en Hans, mijn groom, gericht en echt een speciaal beestje”, vertelt de amazone uit Swolgen over de veertienjarige Twisther-zoon.

Top vijf

Als derde in de Grote Prijs finishte Annelies Vorsselmans met Chichester 3 (v. Casall) met slechts 0.15 seconden meer op de teller dan Poels. Duitser Frederick Troschke klom met de explosief springende Comme Il Faut-zoon Checker 47 naar plaats vier. De in Nederland woonachtige Zweed Sanna Olsson nam met Kahlua Ducaet (v. Arko III) plaats vijf voor haar rekening.

