Greve en Grandorado TN zonder fratsen derde, Fuchs aan kop

In de kwalificatieproef voor de Grote Prijs in Kronenberg kwam vanavond op naam van Europees kampioen Martin Fuchs. Willem Greve stuurde zijn in topvorm verkeerde Grandorado TN zonder fratsen naar de derde plaats.

Europees kampioen Martin Fuchs was in zijn nopjes met de winst met de tienjarige hengst Avenir d’Aiguilly (v. Vancouver D M L). “Ik rijdt dit paard voor mijn vriendin. Zij is momenteel nog in Florida, maar zal hem binnenkort zelf weer uitbrengen. Het was zeker de bedoeling dat ik zou winnen, dit is een heel effectief springend paard en daar kon ik in deze barrage goed gebruik van maken”. Fuchs behaalde een eindtijd van 41,60 seconden.

Fuchs werd gevolgd door de Deense Zascha Nygaard Andreasen in het zadel van Campino 499 (v. Cador 5). Zij behaalde een eindtijd van 41,86 seconden.

Niet te gek

Willem Greve zijn rit zag er ogenschijnlijk relaxt uit. “Grandorado was goed te pas. Het was een mooi strak rondje, maar niet te gek. Ik had als ik echt voor de winst was gegaan nog strakker de dubbel in moeten draaien en nog brutaler moeten rijden. Dit is prima zo”, aldus Greve over zijn derde plaats door een eindtijd 42,64 seconden.

Snelste tijd

Doron Kuipers presteerde ook uitstekend in deze kwalificatie voor de Grote Prijs met Emmerson (v. Cicero Z van Paemel). Hij behaalde in de barrage de snelste eindtijd van 38,54 seconden, maar een springfout zat de overwinning in de weg en bleef er een achtste prijs over.

