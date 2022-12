Greve en Highway M TN grijpen net naast zege GP van Riesenbeck

Willem Greve en de KWPN-goedgekeurde hengst Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek) kwamen in de Grand Prix van Riesenbeck net twee tienden van een seconde tekort voor de overwinning. Greve finishte zijn barrage over 1,45m foutloos in 41,23 seconden.

Het was Duitser Jens Baackman die met Caja (v. Clarimo) voorkwam dat Greve de hoofdprijs van 6.375 euro in de wacht sleepte. Het duo won in augustus dit jaar de tweesterren Grand Prix in Pinneberg en deed nu weer goede zaken. Ze bleven foutloos in 41,09. Ook op drie een Duitse combinatie: Stefan Engbers en Baju (v. Balou du Rouet) met 0/41,80.

Bron: Horses.nl