Greve en Impian D maken succesvol internationaal debuut

Afgelopen week werd bekend gemaakt dat Henk Frederiks de teugels van zijn toppaard Impian D (v. Bubalu VDL) had overgedragen aan Willem Greve. Door een onfortuinlijke val begin december staat Frederiks langer langs de zijlijn dan vooraf gedacht. Vandaag hebben Greve en de twaalfjarige hengst hun vijfsterren internationale debuut gemaakt in Bordeaux.

En die was gelijk succesvol, want in het 1,45 m. direct op tijd lieten ze alle balken in de lepels liggen en vielen ze met hun achtste plaats gelijk in de prijzen. De top in deze rubriek werd wederom gedomineerd door de Franse springruiters. Met een seconde verschil op de nummer twee, Philippe Rozier, eiste Olivier Robert in het zadel van Espri du Figuier AA (v. Upsilon) de winst op.

Ook waren er nulrondes voor Harrie Smolders met Kaspar R (v. Eldorado van de Zeshoek TN), Kim Emmen met Nash vh Lilleveld (v. Tonixe) en Maikel van der Vleuten met Liverma Keizersberg (v. Quickly de Kreisker)

Uitslag

Lees ook:

Bron: Horses.nl