Greve en Moerings excelleren in eigen huis, Prague Lions pakken GCL winst

Petra Trommelen
Bas Moerings met Ipsthar. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De prestigieuze Global Champions Tour doet deze week de terreinen van Jan Tops in Valkenswaard aan met vanmiddag de Global Champions League van Valkenswaard. Prague Lions, dit keer vertegenwoordigd door Pieter Devos en Fernando Martinez Sommer, wonnen het pleit vandaag. Voor Nederland waren er individuele successen: in de eerste ronde stuurde Willem Greve de dertienjarige hengst Highway TN N.O.P (v. Eldorado van de Zeshoek TN) naar de tweede plaats, in de tweede omloop sloot Bas Moerings met de thuisgefokte hengst Ipsthar (v. Denzel van ’t Meulenhof) de top vijf af.

