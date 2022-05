Willem Greve vierde in rankingproef 1.45m

Felix Haßmann was met 37.89 seconden de snelste in de 1.45m rankingproef in Redefin. Hij reed Cayenne WZ (v.Claudio) 0.38 sneller naar de streep dan Richard Vogel deed met Carlchen S (v.Comme il fault). Sandra Auffarth verwees op haar beurt met Quirici H (v.Quaid I) Willem Greve met Highway M TN (v.Eldorado vd Zeshoek) naar de vierde plaats.