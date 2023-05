Greve, Houtzager en Schuttert in top tien 1,45m Wiesbaden

In de net iets meer dan dertig combinaties tellende 1,45m over twee fasen in Wiesbaden zijn drie Nederlanders in de top tien geëindigd. Willem Greve en Pretty Woman van 't Paradijs (v. Vigo d'Arsouilles) leverden de beste prestatie, zij mochten de vijfde prijs in ontvangst komen nemen.

Greve finishte beide fasen foutloos en was met 33,47 seconden op de teller net een fractie sneller dan Marc Houtzager met Cabelensky Z (v. Cornet Obolensky). Met 34,10 seconden werd het voor Houtzager en de pas achtjarige Zangersheide-gefokte ruin de zesde prijs. Hendrik-Jan Schuttert stuurde Kailon (v. Etoulon) in 36,17 over de finish en dat leverde hem de achtste prijs op.

Duitse zege

De overwinning bleef in Duitsland. Jörg Oppermann leverde met Jonage LVP (v. Canturano) de snelste rit, hij klokte een tijd van 31,46. Braziliaan Bernardo Cardoso de Resende Alves kwam daar met Vigo’s Flip de Muze Z (v. Vigo d’Arsouilles) het dichtst bij in de buurt en werd tweede.

Bron: Horses.nl