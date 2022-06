Greve, Houtzager, Smolders, Thijssen en Vleut geselecteerd voor Nations Cup Rotterdam

Voor het aankomende CHIO Rotterdam in het Kralingse Bos hebben bondscoach Jos Lansink (springen) en Alex van Silfhout (dressuur) hun teams bekend gemaakt. De beide landenwedstrijden zijn belangrijke observatiewedstrijden voor de ruiters van TeamNL in de aanloop naar het WK in Herning. Nederland komt dan ook met sterke teams aan start van 22 tot en met 26 juni in Rotterdam.

Iris Boelhouwer, technisch directeur van de KNHS is positief. “Ik ben blij met het brede veld aan topcombinaties waarover we beschikken. Het is heel mooi dat de coaches uit zo een groep keuzes kunnen maken voor de teams.”

Springen

TeamNL zal in de landenwedstijd springen bestaan uit Maikel van der Vleuten, Harrie Smolders, Sanne Thijssen, Marc Houtzager en Willem Greve. Wie van deze vijf de reservepositie inneemt wordt later bepaald. Na de derde plaats in Rome en de tweede plaats in Sankt Gallen opteert de equipe van bondscoach Jos Lansink op de hoogste trede van het podium.

Sanne Thijssen won vorig jaar met Con Quidam RB op spectaculaire wijze de Longines Grand Prix of Rotterdam. De afgelopen maanden zijn ze in topvorm, dus is een herhaling mogelijk. De concurrentie zal flink zijn. Rotterdam is één van de wedstrijden van de eerste Europese divisie van de Longines FEI Nations Cup series. Toplanden zullen met hun beste combinaties aan start komen op de fraaie zandpiste in het Kralingse Bos.

Observatiewedstrijd

CHIO Rotterdam is de derde observatiewedstrijd voor de dressuurruiters van TeamNL in de aanloop naar het Wereldkampioenschap begin augustus in het Deense Herning. Bondscoach Alex van Silfhout heeft voor zijn team Nederlands kampioene Dinja van Liere met Hermès, nummer twee van het NK Thamar Zweistra met Hexagon’s Ich Weiss en Emmelie Scholten met haar jonge talent Indian Rock opgeroepen. In Rotterdam komt Hans Peter Minderhoud voor de eerste keer dit seizoen aan start met GLOCK’s Dream Boy N.O.P. Deze ervaren combinatie maakt het team compleet.

Naast het CDIO5* waaronder de landenwedstrijd valt, komt de rest van de Nederlandse dressuurtop in Rotterdam in het CDN (nationaal) aan start. Ze rijden de Grand Prix en de Grand Prix Special in de internationale ring en worden beoordeeld door de internationale juryleden.

TeamNL dressuur, CHIO Rotterdam, bondscoach Alex van Sillfhout

– Dinja van Liere (Uden), Hermès (v.Easy Game), hengst, 10 jaar

– Hans Peter Minderhoud (Oosterbeek), GLOCK’s Dream Boy (v.Vivaldi), hengst, 14 jaar

– Emmelie Scholtens (Gorinchem), Indian Rock (v.Apache), hengst, 9 jaar

– Thamar Zweistra (Schore), Hexagon’s Ich Weiss (v.Rubiquil), hengst, 9 jaar

TeamNL springen, CHIO Rotterdam, bondscoach Jos Lansink

– Willem Greve (Markelo), Grandorado TN (v.Eldorado van de Zeshoek), hengst, 11 jaar

– Marc Houtzager (Rouveen), Sterrehof’s Dante N.O.P. (v.Canturano), merrie, 14 jaar

– Harrie Smolders (Lage Mierde), Monaco (v.Cassini II), ruin, 11 jaar

– Sanne Thijssen (Sevenum), Con Quidam RB (v.Quinar), hengst, 16 jaar

– Maikel van der Vleuten (Someren), Beauville Z (v.Bustique), ruin, 12 jaar