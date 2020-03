Greve rijgt successen aan elkaar met Eldorado-zonen

Willem Greve doet goede zaken met de twee Eldorado-zonen Highway M TN en Grandorado TN. Al weken op rij boekt hij successen: op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch won Grandorado de VHO Trofee en werd Highway tweede, daarna volgde de winst in Neumünster met Highway, vorige week won Greve met Grandorado de Grote Prijs op De Peelbergen en nu was er weer succes met Highway in Braunschweig.

In Neumünster won Willem Greve Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek) drie weken geleden al de 8-jarigenrubriek (1,45m) en vandaag in Braunschweig was er een tweede plaats in de youngster cup voor achtjarigen. De rubriek werd gewonnen door Finja Bormann met Grey Chester (v. Grey Top).

Stoer en verlegen

De twee Eldorado-zonen zijn volgens Greve, behalve dat ze allebei de kwaliteit hebben voor het grote werk, niet met elkaar te vergelijken. “Highway is meer een stoere die er altijd op knalt en Grandorado is wat verlegener en wordt beter naarmate hij meer ziet en meer springt.”

Eldorado-successen

De dit jaar preferent verklaarde Eldorado TN beleefde vorige week een topweekend waarin hij de nummer 1 en 2 van de Grote Prijs van Doha leverde, de SWB Hengstenkeuringskampioen en de winnaar van de Grote Prijs op de Peelbergen. Dit weekend ziet het alweer goed uit voor de hengst. Highway was niet de enige die met succes vandaag: op de Global Champions Tour-etappe in Doha werd Killer Queen VDM van Daniel Deusser, de merrie die vorige week de Grote Prijs van Doha won, derde in een 1,55m.

Uitslag

