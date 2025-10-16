Greve scoort met Poker de Mariposa TN in Oliva

Savannah Pieters
Willem Greve hier met Pretty Woman van 't Paradijs. Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Willem Greve en Poker de Mariposa TN (v. Nabab de Rêve) blijven in vorm. Na meerdere topklasseringen in de afgelopen weken, voegden ze vanmiddag opnieuw een podiumplaats toe aan hun palmares. In het 1.40m-parcours over twee fasen hoefden ze alleen de Ierse militairen Lt. Ruari Clarke en Lt. Raphael Lee voor zich te dulden.

