Greve pakt WB Stuttgart met Pretty Woman

Willem Greve heeft met zijn tienjarige merrie Pretty Woman van ’t Paradijs N.O.P. (v. Vigo de Arsouilles) de Wereldbekerwedstrijd van Stuttgart gewonnen. Het beste internationale resultaat tot nu toe van de regerend kampioenen van Nederland. Het is na Sanne Thijssen een maand geleden in Oslo de tweede zege in een wereldbekerwedstrijd voor TeamNL.

“Hier doen we het voor”, reageert Greve voor de camera van FEI.tv. “De adrenaline is ongelooflijk en een enorme opluchting. Een droom die uitkomt om als laatste starter in de barrage te winnen voor het ongelooflijke publiek hier in Stuttgart.”

Uitslag FEI Longines wereldbekerwedstrijd Stuttgart, 1.60m

1. Willem Greve, Pretty Woman van ’t Paradijs N.O.P., 0 – 0, 44.62 sec

2. Rodriogo Giesteira Almeida, Karonia L, 0 – 0, 45.08 sec

3. Peder Fredricson, Alcapone des Karmille, 0 – 0, 45.29 sec

Tussenstand FEI Longines wereldbeker, West-Europese league, na 4 van de 13 wedstrijden

1. Yuri Mansur, 28 pnt

2. Alain Jufer , 26 pnt

3. Daniel Deusser, 25 pnt

6. Sanne Thijssen, 22 pnt

9. Willem Greve, 20 pnt

Bron: KNHS / Horses

