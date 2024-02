Griffin van de Heffinck verkocht naar de USA

Opnieuw heeft Jur afscheid moeten nemen van één van zijn toptalenten uit zijn stal. Ditmaal is het de twaalfjarige merrie Griffin van de Heffinck, waarmee Jur Vrieling op het allerhoogste niveau sprong. Via de bemiddeling van Eldorado Sporthorses gaat de Castelino van de Helle-dochter haar carrière voortzetten in Amerika.