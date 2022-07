Grote pech voor Emma Bocken op EK Oliva

Voor Emma Bocken is het jeugd-EK in Oliva uitgelopen op een teleurstelling want op de heenreis kwam haar EK paard Icaro LS (v.Carusso LS La Silla) bij de tussenstop in Lyon niet fit van de wagen. Bondscoach Edwin Hoogenraat heeft toen gelijk contact opgenomen met Wesley De Boer die eerste reserve was. De Boer was op dat moment op het CSI Ommen aan het rijden en liet weten aan de bondscoach dat hij geen mogelijkheid zag om zo snel nog zijn paard in Spanje te krijgen.