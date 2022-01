Grote Prijs Exloo voor Michael Greeve

Lange tijd gingen Bas Moerings en KWPN-hengst Ipsthar (Denzel van 't Meulenhof x Farmer) aan de leiding in de CSI2* Grote Prijs van Exloo, maar als één van de laatste starters ging Michael Greeve hen voorbij. Met Eurohill's Fyolieta (Carambole x Animo) was hij met een foutloze barrage in 33,96 seconden zijn concurrent ruim anderhalve seconde te snel af.

In de afsluitende rubriek op het Hippisch Centrum Exloo hielden maar liefst vijftien combinaties in het basisparcours de teller op nul. Acht van hen, waaronder vier Nederlanders, hielden in de barrage nogmaals de teller op nul. De elfjarige KWPN-merrie Eurohill’s Fyolieta was verreweg de snelste en won onder Greeve voor de derde keer een Grote Prijs.

De top drie in de hoofdrubriek van Exloo werd compleet gemaakt door Julia Houtzager-Kayser en High Five (Toulon x Burggraaf, 0/36,93).

