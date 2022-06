Grote Prijs Junioren spectaculair gewonnen door Olivia Alvarez Garcia, Nick Nanning vierde

Als men al dacht na de rit van Louise Lenaerts met Maybel Van Het Molenhof (v.Figaro C) de winnaar te hebben gezien na haar vliegenslugge barragerit in 38.78 seconden in de GP voor junioren over een hoogte van 1.40m in Veeningen, dan stond ze een verrassing te wachten in de gedaante van Olivia Alvarez Garcia met Gazquine Tag (v.Mylord Carthago). Het nichtje van Sergio Alvarez Moya reed een rit die grensde aan het onwaarschijnlijke voor een junior. 36.84 seconden! Op de derde plaats nestelde zich Ebba Danielsson met Chopard 19 (v.Colandro) in 39.01 seconden.

Voor Nick Nanning was er een mooie vierde plaats met Bandia (v.Clinsmann 2) in 39.31 seconden. Misschien dat hij iets tijd verloor in de laatste lijn maar dan nog zou hem dat maar hooguit een plaats gescheeld hebben want de tijden van de eerste twee lagen buiten bereik.

Olivia Alvarez Garcia

De 16-jarige dochter van Julio Avarez Moya, de broer van top springruiter Sergio Alvarez Moya, moet beschouwd worden als een van de grote favorieten voor de Europese titel die over vijf weken verreden gaat worden in het Spaanse Oliva. Dat is niet gebaseerd op het resultaat van vandaag alleen maar op het gegeven dat ze al vanaf janauari van dit jaar vrijwel alleen maar foutloze ritten aflevert in parcoursen van 1.45 en daarin steevast vooraan eindigt. Vandaag liet ze zien dat mocht er beslist moeten gaan worden in een barrage op tijd zij de snelste junior is die er op de Europese velden rondrijdt en de meeste kans maakt om dat te winnen.

Nederlanders

Milan Morssinkhof heeft een goed concours achter de rug en die kan zich gaan voorbereiden op het EK want zijn naam zal zeker op het lijstje van de bondscoach staan nu het NK en dit concours achter de rug zijn. Met Checkpoint Chacco (v.Chacco Blue) deed hij wat hij moest doen, ook al ging dat dan ten koste van het voluit gaan in de barrage. Hij reed vooruit maar ook duidelijk met de gedachte dat een foutloze barragerit hem zeker een ticket zou gaan opleveren voor Oliva en deze ene proef het niet waard was om teveel risico te nemen zo kort voor het einddoel. Met 42.57 seconden werd hij achtste.

Thijmen Vos, Wesley de Boer en Liesje Vrolijk grepen deze kans aan om bondscoach Edwin Hoogenraat te laten weten dat zij blijven strijden tot het laatst voor een plekje in het team. Ze kregen allen in de barrage een springfout en eindigden respectievelijk als 12e, 15e en 18e.

