Grote Prijs Lier voor Appelen, Frederiks op drie

Jeroen Appelen heeft de Grote Prijs van Lier over 1,45 m in eigen land gehouden. Met Ghost Z (v. Game Boy D) was hij de snelste van de 20 barragecombinaties die aantraden in de kerstarena van de Azelhof. Henk Frederiks werd derde dankzij een uitgekiend rondje op Impian D (v. VDL Bubalu).