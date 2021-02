Gudrun Patteet houdt Kim Emmen op afstand in 1.50m

Kim Emmen heeft de smaak te pakken in Vejer de la Frontera. Gisteren won ze de rubriek voor zevenjarigen en zojuist zette ze de tweede tijd op het scorebord in de barrage van de 1.50m-rubriek. Emmen zadelde voor het zware parcours de 12-jarige Warrior's Glory (v. Warrior). De amazone bleef in de barrage foutloos en noteerde een tijd van 37,57 seconden.

Voor de barrage plaatsten zich veertien ruiters. Gudrun Patteet bleef iedereen de baas en dook 2,69 seconden onder de tijd van Emmen. Deze topprestatie leverde de Belgische amazone met de 11-jarige merrie Sea Coast Kashmira Z (v. Kashmir van Schuttershof).

KWPN’er derde

Richard Vogel had naar Spanje de 11-jarige KWPN’er Floyo VDL (v. Baltic VDL) meegenomen. De Duitse springruiter nam de derde prijs mee naar huis met het fokproduct van de VDL Stud. Het paar liet alle balken liggen en reed de piste rond in 37,79 seconden.

Houtzager en Jochems in top tien

Kevin Jochems mocht zich als vijfde opstellen. In het zadel van de 12-jarige Turbo Z (v. Thunder van de Zuuthoeve) legde hij de barrage foutloos af in 38,85 seconden. Marc Houtzager eindigde op de negende plaats met de 13-jarige KWPN’er Sterrehof’s Dante (v. Canturano I). De combinatie zag één balk vallen in de barrage.

Bron: Horses.nl