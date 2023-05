Guerdat en Is-Minka winnen CSI5* 1,55m met barrage Hamburg

Steve Guerdat en Is-Minka (v. Mylord Carthago), die net zoals Totilas uit de Freiminka-stam komt, hebben in Hamburg de vijfsterren 1,55m met barrage gewonnen. Met de overwinning sleepte de Zwitserse springruiter de hoofdprijs van 13.250 euro in de wacht.

De tienjarige Is-Minka maakt dit jaar de stap naar het hoogte niveau. Guerdat noemt de KWPN-merrie zijn lievelingspaard en hij heeft het volste vertrouwen in haar kwaliteiten. “In de training thuis is ze in het parcours waanzinnig, op wedstrijd maakt ze zich in het parcours nog wat klein. Ik zeg altijd dat wanneer ik het parcours met haar in rijd, ik vijftig procent van mijn paard verlies”, vertelt de ruiter. Maar ook op halve kracht is de merrie de concurrentie de bas. In Hamburg finishte ze in 39,37 seconden, een halve seconde sneller dan Edouard Schmitz en Gamin van ’t Naastveldhof (v. Chacco Chacco). Derde werd Yuri Mansur met Miss Blue Mystic Rose (v. Chacco Blue).

Uitslag.

Bron: Horses.nl/St. Georg