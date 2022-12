Guerdat houdt “Coupe de Genève” in eigen huis, Smolders zesde

Zurich - Steve Guerdat werd zojuist met Venard de Cerisy (v.Open Up Semilly) de winnaar van de "Coupe de Genève", een rubriek bestaand uit een enkele sprong, vier dubbelsprongen en een viersprong. Van de twaalf barrageklanten zette hij met 32.16 seconden de snelste foutloze tijd op het bord en won daarmee voor eigen publiek deze met 40.000 euro voor de winnaar gedoteerde rubriek. Als tweede eindigde zijn landgenoot Edouard Schmitz die met Gamin van 't Naasteveldhof (v.Chacco Chacco) 0.77 seconden langzamer was dan de winnaar. Niklaus Schurtenberger zorgde er met C-Steffra (v.Clarimo) voor dat het gehele podium Zwitsers was door ook foutloos te blijven in 34.66 seconden.

De eerste hindernis was een enkelvoudige sprong, nummers twee en drie waren beiden dubbelsprongen gevolgd door een viersprong als vierde hindernis om dan de laatste lijn met twee dubbelsprongen in te gaan en te finishen. Deze rubriek staat ook wel bekend als “Doubles and Troubles” en is over het algemeen een bijrubriek. Maar met hoogtes van 1.60m en een prijzenpot van bijna 115.000 euro kun je gerust spreken van een van de hoofdrubrieken van het concours.

Harrie Smolders zesde

Harrie Smolders reed met Dolinn N.O.P. (v.Cardento 933) tweemaal foutloos rond en eindigde in 36.19 seconden op de zesde plaats. Hij was de enige Nederlander in deze rubriek

Uitslag