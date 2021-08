Guery grijpt naast overwinning in 1.60m Brussel

Bij de Brussel Stephex Masters behaalde Jessica Springsteen met haar Holsteiner merrie Rmf Zecilie (v. Acolord) de eerste plaats in de CSI5* over 1.60m. Door alle balken in de lepels te laten liggen en te eindigen in 37,16 seconden mocht de Amerikaanse amazone een Audi E-Tron in ontvangst nemen.