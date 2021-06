Guery rijdt concurrenten naar huis in 1.50m

Jérôme Guery schreef zojuist met de elfjarige hengst Eras Ste Hermelle (v. Vargas de Ste Hermelle) de CSI5*-rubriek over 1.50m op zijn naam in La Baule. De combinatie bleef in het parcours direct op tijd iedereen de baas en klokte de snelste tijd van 67,63 seconden.